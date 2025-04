Baroni ed i suoi devono fare delle scelte sulle partite?

Un mese di fuoco per la Lazio, potremmo semplificare anche riducendo a solo metà del mese come decisivo. In appena 10 giorni Baroni ed i suoi si giocano tutto. Passeranno impegni come Atalanta, scontro diretto importante per un piazzamento europeo; l'andata di Europa League contro il Bodo Glimt; il derby romano ed infine il ritorno allo stadio Olimpico contro i norvegesi che decreterà l'accesso alle semifinali della competizione europea. Poche partite ma una intera stagione che stabilirà tanto, nei singoli e nel futuro della società.

Al centro di tutto c'è l'immagine di Marco Baroni, l'allenatore è la figura centrale in questo periodo e sta finendo anche fortemente in discussione vista la mancanza di risultati e visto anche il calo vertiginoso che i suoi stanno avendo sul rettangolo verde.

Scegliere con razionalità o spingere su tutto col cuore

Nella mente dell'allenatore dei biancocelesti ci sono sicuramente tante riflessioni per gestire al meglio questo momento. Anche lui è consapevole del calo dei suoi, sia dal punto mentale che da quello fisico. Baroni sa che c'è da puntare molto sul turn over per preservare le energie al meglio ed ottimizzare le prestazioni ma sa anche che ogni partita è determinante ed inizia ad esser complicato stabilire delle priorità.

Gli impegni determinanti ( dove e quando )

Atalanta-Lazio - Campionato 6/04 ore 18

Bodo Glimt-Lazio - Andata Quarti di finale UEL 10/04 ore 18.45

Lazio-Roma - Campionato 13/04 ore 20.45

Lazio-Bodo Glimt - Ritorno Quarti di finale UEL 17/04 ore 21.00