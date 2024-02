Vigilia della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League per la Lazio. In attesa del secondo allenamento di giornata, è intervenuto in conferenza stampa il Mister biancoceleste Maurizio Sarri.

La Lazio parte sconfitta?

"Se partiamo che è impossibile allora nella nostra testa siamo già sconfitti per cui crediamoci. Scendiamo in campo con fiducia perchè saranno più forti di noi, per questo voglio una bella faccia tosta. Sulla carta sono favoriti ma vediamo in campo cosa succederà"

Cosa deve fare la Lazio?

"Bisogna soffrire da collettivo quando ci sarà da soffrire, è ovvio che con queste squadre le difficoltà saranno tante ma è inevitabile. Dobbiamo fare tutto il contrario di quanto fatto contro l'Inter in Supercoppa, gli eventi vanno affrontati senza finirne in balia"

State ritrovando leggerezza?

"E' inevitabile trovare momenti pesanti, non dobbiamo però scordarsi che noi facciamo un gioco e quindi dobbiamo divertirci ma senza superficialità. Dobbiamo assumerci le responsabilità e scendere in campo sempre con lo giusto spirito perchè non dobbiamo dimenticarci che facciamo un lavoro che ci piace"

Che Bayern ti aspetti?

"Sono forti. In Champions sono una squadra totalmente diversa rispetto al campionato, sono abituati a giocare certe partite e quindi mi aspetto una squadra forte"

Non hai mai rinunciato a Vecino, giocherà?

"Oggi Matias non stava benissimo ma non desta grosse preoccupazioni quindi decidiamo domani mattina"

Luis Alberto più vicino a Immobile può essere una soluzione?

"Luis è il nostro centrocampista più offensivo e quindi gioca vicino agli attaccanti, a lui però piace toccare tanti palloni e quindi scende a prendersi il pallone. Io ho giocato tanto col trequartista ma lui non può farlo come piace a me perchè io ne vorrei uno che attacca gli spazi. In quindici partite abbiamo fatto ventinove punti, non ha senso parlare di cambi modulo. In discussione ci stanno due partite sbagliate ultimamente, in passato ci sono stati punti pesanti buttati fra Verona e Salerno"

Sta pensando ad una squadra più compatta?

"Se dico di giocare con entusiasmo e fiducia ma poi metto un difensore perderei la mia credibilità coi giocatori. Facciamo la nostra partita senza troppi pensieri, il campo deve il giudice"

A che punto è il progetto Sarri nella Lazio?

"Ci pensa il Presidente al futuro, noi parliamo di tante possibili varianti ma alla fine vince sempre la squadra col maggiore fatturato. Esistono i casi straordinari ma capitano in modo eccezionale, noi possiamo fare bene perchè abbiamo una buona organizzazione ma con la consapevolezza di non possedere la forza economica di altri"

Ci fa il punto sugli infortunati?