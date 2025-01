Storia chiama storia, buon compleanno Sergio Cragnotti

Per la S.S.Lazio oggi è un giorno storico, 125 anni di storia. Mai come in questo caso storia chiama storia con un'altra ricorrenza di un personaggio che ha reso i biancocelesti una delle squadre più forti al mondo. Parliamo dell'ex Presidente Sergio Cragnotti che oggi festeggia il compleanno spegnendo 85 candeline.

Il periodo da Presidente della Lazio

Non tutti sanno nello specifico che la sua avventura alla Lazio è durata ben 11 anni ma nelle vesti di Presidente della società in due tranche. La prima quella che va dal 1992 al 1994. Successivamente dal 1998 al 2003.

Sergio Cragnotti è stato senza meno un Presidente rivoluzionario, ha preso la Lazio nel 1992, quando il livello era modesto e la portò a diventare una delle squadre più importanti a livello mondiale.

I trofei vinti

Il Palmares di Cragnotti parla chiaro, la Lazio migliore di sempre. I trofei vinti sono 7, tra cui 2 coppe europee: la coppa delle coppe e la supercoppa europea. Ed ancora uno scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane.