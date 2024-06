I numeri di maglia ufficiali dell'Italia a EURO2024. Ecco che maglia ha scelto Zaccagni

Ci si avvicina sempre più a EURO2024, che andrà in scena in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Dopo le convocazioni ufficiali diramate dal CT Luciano Spalletti, adesso attraverso un comunicato ufficiale sul sito della FIGC, sono stati resi noti i numeri di maglia che gli azzurri indosseranno.

Il numero di maglia scelto da Zaccagni per EURO2024

L'unico giocatore della Lazio presente nei 26 convocati dell'Italia di Spalletti è Mattia Zaccagni. L'ala biancoceleste ha scelto per l'avventura all'Europeo il numero 20, lo stesso che indossa in ogni gara con l'aquila sul petto e che porta dal 2016, eccezion fatta per una breve parentesi a Verona per tre giornate prima di trasferirsi alla Lazio che indossò la 10.

Fraioli

Il comunicato della FIGC