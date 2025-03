Rambaudi a Radiosei: "Pellegrini deve riscrivere la storia. Lo stop di Castellanos?..."

La pausa per la Nations League permetterà alla squadra guidata dal mister Marco Baroni di riposarsi e recuperare un pò di respiro, soprattutto dato che le recenti giornate del campionato di Serie A hanno mostrato la stanchezza fisica e mentale della Lazio, tanto da aver condotto alla sconfitta per 5-0 contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Il 31 marzo, la Lazio, scenderà nuovamente in campo all'Olimpico per sfidare il Torino, una partita molto importante dato che adesso la Roma si trova soltanto a due punti di distacco. In merito alla squadra biancoceleste e a due membri della rosa di Marco Baroni, vale a dire Taty Castellanos e Luca Pellegrini, si é espresso Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, ai microfoni di Radiosei.

Lazio - Depositphotos

Roberto Rambaudi a Radiosei

Su Luca Pellegrini

Pellegrini deve riscrivere la storia, soprattutto con il tecnico. Immagino abbiano già chiarito. Ora, sotto l’aspetto tecnico, sta al calciatore far vedere che può essere utile. Serve umiltà, soprattutto in questo momento particolare dove si può indirizzare la stagione.

Su Taty Castellanos

Lo stop di Castellanos? Secondo me dipende dal fatto che voleva tutelare la gamba infortunata e così, di conseguenza, ha forzato maggiormente sull’altra; ha tempo per scaricare e mettersi a posto.

Riguardo la squadra biancoceleste