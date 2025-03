Provstgaard a ViaPlay: "Passando dal Vejle alla Lazio ho fatto un grande cambiamento"

La sosta per la Nations League è cominciata e i membri della rosa biancoceleste hanno risposto alla chiamata dei loro paesi, infatti, il mediano Nicolò Rovella e il capitano Mattia Zaccagni scenderanno in campo con l'Italia, mentre l'attaccante Boulaye Dia ha raggiunto il Senegal. Il terzino Adam Marusic è stato convocato dal Montenegro e l'ala Gustav Isaksen ha risposto alla chiamata della Danimarca. Il centrocampista Matteo Guendouzi è partito per la Francia, mentre Christos Mandas si è recato in Grecia per scendere in campo con la squadra del suo paese. Castellanos, Hisaj, Dele-Bashiru, Gila e Tchaouna resteranno a Formello con il mister Marco Baroni, ma con loro ci sarà anche Nuno Tavares, infatti, nonostante la chiamata per il Portogallo, il terzino è dovuto tornare con il resto della squadra a causa di un infortunio. Durante il ritiro con la Nazionale Under-21 della Danimarca, il nuovo difensore della squadra biancoceleste, Oliver Provstgaard, si è espresso ai microfoni di ViaPlay riguardo l'arrivo alla Lazio e sul rapporto con l'ala Gustav Isaksen.

Oliver Provstgaard ai microfoni di ViaPlay

Riguardo l'arrivo nella squadra biancoceleste

Non mi stresso più di tanto. Passando dal Vejle alla Lazio ho fatto un grande cambiamento, è normale non giocare direttamente nella formazione titolare. So bene che la società ha un progetto per me e che con me è stato siglato un accordo lungo. Sono contento dei passi che ho fatto finora.

Sul rapporto con Gustav Isaksen