Lazio, novità per lo stadio Flaminio: bloccata la Roma Nuoto, Lotito guadagna tempo per il progetto

Da diverso tempo nel mondo Lazio si parla di un nuovo stadio, è quello che vorrebbero tifosi e quello che sembra promettere Lotito. La questione però è molto complicata, la Lazio sta tentando di presentare il progetto per lo stadio e lo farà, probabilmente, nelle prossime ore. Il futuro del Flaminio è ancora tutto da decidersi, ma i tifosi biancocelesti sperano davvero che possa diventare presto la futura casa della Lazio. Da abbattere è la concorrenza della Roma Nuoto che vuole aggiudicarsi lo stadio prima della Lazio, ci sono novità proprio riguardo questo.

La presentazione del progetto

Come riporta Il Messaggero, la Lazio ha ancora tempo per presentare il progetto ufficialmente al Campidoglio e il futuro dello stadio ancora non si è deciso. La conferenza dei servizi sulla proposta della Roma Nuoto, prima rivale per il Flaminio della Lazio, ha scelto di rimandare tutto di circa 10 o 15 giorni, per via del dipartimento Urbanistica che ha riscontrato troppe criticità al progetto. Sarebbe stato positivo, invece, il parere della Soprintendenza di Stato, unica figura in grado di bocciare, senza appello, gli eventuali progetti riguardanti lo stadio romano. La Roma Nuoto ha ottenuto altre due settimane di tempo per integrare il progetto e modificarlo secondo le richieste. Con questo allungamento il Campidoglio si trova costretto a esprimere un parere definitivo in breve tempo per decidere se dichiarare o meno il pubblico interesse per il progetto presentato.

Il vantaggio di Lotito

L’aspetto positivo di questa vicenda, senza dubbio, è che a giovarne potrebbe essere proprio il primo contendente della Roma Nuoto allo stadio Flaminio: il presidente della Lazio Claudio Lotito. Il tempo stringe per la Roma Nuoto e Lotito, non a caso, ha parlato di una fascia temporale tra il 30 novembre e il 5 dicembre. Il Campidoglio attende il progetto della Lazio il cui Presidente continua a insistere sull’importanza di avere stretto un rapporto con Legends che già lavora per squadre come Real Madrid, Barcellona e Manchester City. A questo si lega la possibilità di una sponsorizzazione con Emirates, sia per il Flaminio che per la maglia della Lazio. Lotito ha davvero intenzioni serie e affida gli studi del caso a tecnici ed esperti. L’Università romana La Sapienza ha il compito di verificare l’impatto sul quartiere in termini di mobilità, acustica e inquinamento atmosferico al fine di migliorare le condizioni di vivibilità del quartiere cittadino.