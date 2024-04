CdS | Mandas vola e ha un futuro da scrivere: il greco cresce e dà garanzie

La parata di Mandas su Coppola ha senza dubbio salvato il risultato contro il Verona. E' valsa almeno due punti in più in classifica, permettendo alla Lazio di chiudere il risultato sull'1-0.

Mandas non ha deluso le aspettative

Come scrive il Corriere dello Sport, il 22enne greco ha giocato un'ottima partita con l'unica sbavatura nel primo tempo, quando ha calcolato male le distanze e ha rischiato di combinare un pasticcio su un'uscita. Il miracolo vero e proprio, però, è arrivato proprio su Coppola che era già pronto ad esultare per l'1-1. Mandas sta sfruttando bene l'occasione che gli è capitata a causa dell'infortunio di Provedel. In 9 partite giocare ha collezionato 4 clean sheet e subito 7 gol in totale. E' un portiere giovane con qualità e ampi margini di miglioramento che può rappresentare il futuro della Lazio nei prossimi anni. La società deve ancora decidere se tenerlo il prossimo anno o mandarlo a giocare da qualche parte per dargli la continuità di cui ha bisogno per crescere ancora.

Il rientro di Provedel

A breve poi tornerà Ivan Provedel. L'11 marzo aveva rimediato un brutto infortunio alla caviglia e da qualche giorno ha ripreso ad allenarsi in modo differenziato, anche se deve ancora lavorare bene dal punto di vista atletico per riprendere la condizione migliore. Potrebbe rientrare sabato contro il Monza o al massimo contro l'Empoli all'Olimpico.