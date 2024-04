Il Messaggero | Provedel tenta il rientro fra il Monza e l'Empoli

Due giorni di riposo (ieri e oggi) per ricaricare le pile e aspettare un altro rientro. Dopo Zaccagni ecco che si avvicina il ritorno di Provedel, ai box dall'11 marzo. Aveva rimediato una brutta distorsione alla caviglia nella partita contro l'Udinese e ormai da giorni ha iniziato il lavoro differenziato.

Il rientro di Provedel

Le partitelle in gruppo daranno un responso definitivo, da domai si capirà se il friulano rientrerà tra i convocati sabato a Monza o la settimana successiva con l'Empoli all'Olimpico. Come riporta il Messaggero, Lotito spera che per la sfida contro i toscani possa essere mantenuta la data simbolica del 12 maggio per presentare il Francobollo celebrativo dello scudetto del '74.

Ivan Provedel con le stampelle

Il punto sugli infortunati

Difficile pensare che Gila possa tornare già in campo. Come ha comunicato il dottor Rodia, lo spagnolo ha avuto una lesione di medio grado all'altezza dell'adduttore della coscia sinistra. Il medico ha poi continuato dicendo che in questo mese hanno lavorato parecchio essendo passati da uno staff tecnico all'altro. Rovella, inoltre, è stato pienamente recuperato senza bisogno di ricorrere ad un intervento chirurgico.