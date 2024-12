Belleri: "La partita con l'Inter può lasciare insicurezze. Con il Lecce…"

Questa sera alle 20.45 la Lazio torna in campo e lo fa in una partita delicatissima su un campo storicamente ostile e difficile. La squadra di Giampaolo ospita Baroni e i suoi allo Stadio Via del Mare nella sfida valevole per la 17° giornata di Serie A 2024/25. I biancocelesti sono chiamati a rimuovere dalla mente quanto prima lo 0-6 subito in casa nella scorsa partita contro l'Inter, mentre il Lecce è alla ricerca di un altro risultato utile con il nuovo tecnico.

In esclusiva a LazioPress.it abbiamo intervistato un doppio ex del match: Manuel Belleri con il quale abbiamo analizzato tutti gli snodi fondamentali del momento che sta vivendo la Lazio e le insidie che si celano dietro la partita di stasera.

Con l'Inter è stato solo un incidente di percorso o è stato evidenziato un problema più ampio?

Problema grossi non ne vedo, il discorso è molto semplice: è stata affrontata una squadra che ha una qualità superiore per quanto fatto vedere ed è molto più avanti nel suo percorso con Inzaghi ed inoltre è girato tutto bene perché i sei gol presi sono comunque tanto. È un incidente di percorso che come ha detto il presidente Lotito è una sconfitta che capita anche per esaminare un pochino la situazione e farsi un bagno di umiltà che serve per analizzare e ripartire in grande.

Da giocatore come si riparte dopo una batosta simile? È meglio prenderla seriamente o con leggerezza?

Onestamente va presa nel senso giusto: la leggerezza in questo caso non va bene perché sono partite che lasciano a volte strascichi, la maggiore cura è quella di vincere la prossima partita, sarà banale ma è così, perché partite del genere lasciano insicurezze e serve dare da subito una sterzata molto forte.

