Lecce-Lazio, i convocati di mister Baroni: la scelta su Romagnoli

Poche ore e la Lazio torna in campo andando a far visita ad un Lecce su un campo storicamente difficile contro una squadra in netta ripresa dopo un avvio di stagione deludente. La squadra di Baroni è chiamata a cancellare il passivo pesante maturato nella scorsa giornata contro l'Inter e la partita di questa sera sarà un bel test per vedere quanto il gruppo squadra ha digerito la gara di lunedì scorso.

Il mister Marco baroni con un comunicato ufficiale sul sito della Lazio ha diramato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro il Lecce.

I convocati biancocelesti per Lecce-Lazio

Il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi in trasferta contro il Lecce (ore 20:45). Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel; Difensori: Gigot, Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Romagnoli; Centrocampisti: Castrovilli, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella; Attaccanti: Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Tchaouna, Zaccagni.

