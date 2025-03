Lazio, a rischio la trasferta di Bergamo per i tifosi biancocelesti: la situazione

Il brutto k.o. contro il Bologna e le cinque reti subite dalla Lazio chiudono questo ciclo di partite e aprono la sosta delle Nazionali, pausa che servirà alla squadra per ricominciare da zero e recuperare le energie fisiche e mentali in vista dei numerosi impegni nei prossimi mesi, fra campionato Europa League.

A rischio un’altra trasferta

Nei prossimi mesi, la Lazio dovrà affrontare numerosi impegni importanti e partire difficili, una fra le tante quella contro l’Atalanta, in programma domenica 6 aprile. Come riporta Il Messaggero, proprio la trasferta di Bergamo sarebbe a rischio e si potrebbe decidere di vietare l’accesso al settore ospiti per i tifosi della Lazio. Ancora nulla è certo, ma si tratterebbe comunque dell’ennesimo divieto per i tifosi biancocelesti. Per una tifoseria sempre presente allo stadio a supportare la propria squadra, non potersi recare a Bergamo sarebbe l’ennesima battuta d’arresto.

Gli altri divieti di questa stagione

Il divieto di recarsi a Bergamo non sarebbe il primo della stagione, basti pensare all’accesso negato allo stadio nel caso della partita contro l’Ajax ad Amsterdam, seguito dall’ultimo divieto per Bodo. Per adesso, non sono arrivate notizie certe e si aspettano novità dall’autorità competenti o dalla stessa Società Sportiva Lazio che informerà i tifosi sul da farsi.