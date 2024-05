Monza-Lazio, Tudor: "Partita tosta contro un avversario di qualità. Su Immobile e Zaccagni..."

Archiviati i tre successi consecutivi in Serie A contro Salernitana, Genoa ed Hellas Verona, la Lazio torna in campo in trasferta. Nella penultima gara fuori casa della stagione, i biancocelesti affronteranno, alle ore 18:00, il Monza di Raffaele Palladino. La squadra di casa, undicesima con 44 punti, è reduce dal pareggio esterno contro il Lecce nella scorsa giornata di campionato.

A pochi minuti dal fischio d'inizio della gara dell'U-Power Stadium di Monza, l'allenatore biancoceleste Igor Tudor è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare il match dei biancocelesti contro la squadra biancorossa.

Monza-Lazio, le dichiarazioni pre partita di mister Tudor ai microfoni di Dazn