MOVIOLA | Monza-Lazio, Pairetto ammonisce sette biancocelesti. Regolare il primo gol di Djuric

Quattro gol ed un punto a testa: finisce 2-2 la sfida tra Monza e Lazio. Ai due gol biancocelesti firmati Ciro Immobile e Matias Vecino, ha risposto Milan Djuric, con una doppietta, per i padroni di casa. La sfida è stata diretta dal signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Liberti e Rossi C., con Camplone come quarto uomo. Al V.A.R. Mazzoleni, mentre Abisso è stato l'A.V.A.R.

Dal vantaggio Lazio con Immobile ai tre gialli per i biancocelesti: le situazioni del primo tempo

Nella prima frazione di gara, più precisamente al minuto numero 11, la Lazio ha trovato il gol del vantaggio con il Capitano, Ciro Immobile. Al 15esimo di gioco invece, arriva il primo cartellino giallo della sfida: Mattia Zaccagni entra in ritardo sul difensore del Monza Birindelli, con l'arbitro Pairetto che fischia fallo e sanziona il numero 20 biancoceleste. Al 35° arriva il secondo giallo del match, ancora ai danni di un calciatore della Lazio: Casale, entrato da pochi minuti proprio per Zaccagni, viene sanzionato con l'ammonizione per una trattenuta su Colpani. Prima di concedere due minuti di recupero prima dell'intervallo, il direttore di gara sanziona con il giallo anche Kamada, reo di esser intervenuto in ritardo su un difensore avversario.

Il gol di Djuric, altri cinque gialli estratti e non solo: gli episodi della ripresa

Il secondo tempo di gioco si apre, dopo appena undici minuti, con il cartellino giallo estratto da Pairetto ai danni di Alessio Romagnoli, per aver trattenuto fallosamente la ripartenza del Monza manovrata da Colpani. Passano dodici minuti ed arriva un altro giallo in casa Lazio, ancora per un difensore: Patric, al limite dell'area, interviene fallosamente su Zerbin, con l'arbitro che lo sanziona con l'ammonizione. Al 73° arriva la rete del pareggio del Monza firmata Djuric, inizialmente annullata per fuorigioco dal direttore di gara. Dopo però il controllo da parte del V.A.R., la rete viene giustamente assegnata. Al minuto numero 83 la Lazio ritrova il vantaggio con Matias Vecino. Pairetto, al novantesimo, concede 5 minuti di recupero. Al secondo di quest'ultimi, il Monza trova nuovamente il gol del pareggio, ancora con Djuric. Tre minuti dopo viene ammonito anche Vecino in casa Lazio, reo di aver fatto fallo ai danni di Pessina. Da quella situazione gli animi si sono accesi in campo, con Pairetto che ha ammonito un calciatore per parte: Donati in casa Monza e Cataldi per i biancocelesti.