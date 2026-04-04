Women Live | Serie A, Inter-Lazio 5-2: termina il match

Tutto pronto per la 18° giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Inter e Lazio

Ginevra Sforza /

Tutto pronto per la 18° giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Inter e Lazio

Ginevra Sforza /

Prima della pausa per gli impegni delle nazionali, impegnate nelle qualificazioni al Mondiale di Brasile 2027, la Serie A Women scende in campo per la 18º giornata. Un turno che, eccezionalmente, si disputa tra venerdì e sabato per le festività pasquali. 

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In questo weekend prima della sosta, la Lazio Women torna in campo dopo il pesantissimo ko nel derby contro la Roma, disputato a Formello. Le biancocelesti sono per questo motivo chiamate a reagire subito: oggi alle ore 15:00 faranno visita all'Inter all’Arena Civica di Milano, con l'obiettivo di voltare pagina e riprendere la corsa in ottica qualificazione alla prossima Champions League, cercando di sfruttare il momento difficile delle nerazzurre, reduci dalla pesante eliminazione in Coppa Italia.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Runarsdottir; Bartoli, Milinkovic, Andres; Merlo, Detruyer, Magull, Vilhjalmsdottir, Schough; Wullaert, Bugeja. A disp.: Ivarsdottir, Ferraro, Bowen, Santi, Polli, Robustellini, Tomasevic, Glionna, Paz, Tomaselli, Csiszar, Consolini. All.: Gianpiero Piovani

LAZIO (4-3-1-2): Durante; Cafferata, Baltrip-Reyes, Connolly, Oliviero; Monnecchi, Benoit, Simonetti; Le Bihan; Visentin, Piemonte. A disp.: Bacic, Karresmaa, Mancuso, Cesarini, Mesjasz, Martin Queralt, Karczewska, Zanoli, Castiello, Goldoni, D`Auria, Mancini. All.: Gianluca Grassadonia 

La designazione arbitrale

Arbitro: Andrea Palmieri (sez. Brindisi)

Assistenti: Gianluca Li Vigni - Giuseppe Daghetta

IV Ufficiale: Hamza El Amil

Operatore FVS: Marco Sicurello

Il live del match tra Inter e Lazio

  • 96'
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    Triplice fischio!

    Termina 5-2 all'Arena Civica di Milano la sfida tra Inter e Lazio. Nonostante una buona gestione nel secondo tempo in cui le biancocelesti erano ad un passo dal riaprirla, la squadra di Grassadonia ha pagato una prestazione opaca e condita da tanti errori nel primo tempo, conclusosi con 3 gol di scarto

  • 90'
    whistle
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    Gol dell'Inter

    Manita nerazzurra: Glionna in rete

  • 90'
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    Cartellino giallo

    Ammonita Runarsdottir

  • 90'
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    Recupero secondo tempo

    6 minuti di recupero concessi al termine del secondo tempo

  • 84'
    substitution
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    Cambio per l'Inter

    IN Glionna OUT Wullaert

  • 80'
    whistle
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    Gol dell'Inter

    Un rimpallo favorisce Tomaselli, che batte Durante, ma il portiere biancoceleste non può nulla

  • 72'
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    Triplo cambio per la Lazio

    IN Karczewska, Zanoli e Mesjasz OUT Visentin, Monnecchi e Benoit

  • 63'
    substitution
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    Triplo cambio per l'Inter

    OUT Bugeja, Magull e Vilhjalmsdottir IN Polli, Santi e Tomaselli

  • 56'
    whistle
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    GOOOOAL DELLA LAZIO

    Altro gol straordinario della Lazio con Oliviero. Esterno destro al volo imparabile per il portiere

  • 53'
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    Lazio pericolosa

    Piemonte pericolosa con un colpo di testa, Runarsdottir nega l'occasione

  • 52'
    whistle
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    GOOOOAL DELLA LAZIO

    Rete strepitosa firmata da Le Bihan, che riapre il match. Tiro sotto il sette, il portiere nerazzurro lo tocca ma non basta

  • 49'
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    Occasione Lazio

    Ci prova Piemonte su assist di tacco di Simonetti, interviene ancora una volta Bartoli che non concede l'occasione alle avversarie biancocelesti

  • 45'
    whistle
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    Inizio secondo tempo

    Inizia la seconda frazione di gioco

  • 46'
    whistle
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    Fine primo tempo

    Termina 3-0 la prima frazione di gioco tra Inter e Lazio

  • 45'
    whistle
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    Recupero primo tempo

    Concesso un minuto di recupero

  • 44'
    whistle
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    Occasione Lazio

    Colpo di testa di Simonetti su cross di Oliviero, conclusione sul fondo

  • 26'
    whistle
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    Gol dell'Inter

    Tris per le nerazzurre arrivato a pochi istanti dal raddoppio: su cross di Merlo, Detruyer porta il risultato sul momentaneo 3-0

  • 25'
    whistle
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    Raddoppio di Magull, destro a giro sotto la trasversa

  • 16'
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    Tiro-cross di Oliviero, che sorprende momentaneamente il portiere nerazzurro, ma riesce a non concedere l'occasione alle avversarie e mette in corner

  • 11'
    whistle
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    Occasione Lazio

    Cross in mezzo, Piemonte si avvita, conclusione alta

  • 5'
    whistle
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    Merlo rischia l'autorete!

    Cross insidioso in area con Merlo che anticipa Simonetti e impegna il suo portiere in un ottimo intervento per evitare una clamorosa autorete

  • 4'
    whistle
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    Gol dell'Inter

    Wullaert non sbaglia dal dischetto e porta in vantaggio le padrone di casa

  • 3'
    whistle
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    Calcio di rigore per l'Inter

    Calcio di rigore per l'Inter! Punito un fallo di mano di Baltrip-Reyes

  • 1'
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    Fischio d’inizio

    Squadre in campo. Primo pallone affidato alle ospiti 

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