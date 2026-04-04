Women Live | Serie A, Inter-Lazio 5-2: termina il match
Tutto pronto per la 18° giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Inter e Lazio
Tutto pronto per la 18° giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Inter e Lazio
Prima della pausa per gli impegni delle nazionali, impegnate nelle qualificazioni al Mondiale di Brasile 2027, la Serie A Women scende in campo per la 18º giornata. Un turno che, eccezionalmente, si disputa tra venerdì e sabato per le festività pasquali.
In questo weekend prima della sosta, la Lazio Women torna in campo dopo il pesantissimo ko nel derby contro la Roma, disputato a Formello. Le biancocelesti sono per questo motivo chiamate a reagire subito: oggi alle ore 15:00 faranno visita all'Inter all’Arena Civica di Milano, con l'obiettivo di voltare pagina e riprendere la corsa in ottica qualificazione alla prossima Champions League, cercando di sfruttare il momento difficile delle nerazzurre, reduci dalla pesante eliminazione in Coppa Italia.
Le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Runarsdottir; Bartoli, Milinkovic, Andres; Merlo, Detruyer, Magull, Vilhjalmsdottir, Schough; Wullaert, Bugeja. A disp.: Ivarsdottir, Ferraro, Bowen, Santi, Polli, Robustellini, Tomasevic, Glionna, Paz, Tomaselli, Csiszar, Consolini. All.: Gianpiero Piovani
LAZIO (4-3-1-2): Durante; Cafferata, Baltrip-Reyes, Connolly, Oliviero; Monnecchi, Benoit, Simonetti; Le Bihan; Visentin, Piemonte. A disp.: Bacic, Karresmaa, Mancuso, Cesarini, Mesjasz, Martin Queralt, Karczewska, Zanoli, Castiello, Goldoni, D`Auria, Mancini. All.: Gianluca Grassadonia
La designazione arbitrale
Arbitro: Andrea Palmieri (sez. Brindisi)
Assistenti: Gianluca Li Vigni - Giuseppe Daghetta
IV Ufficiale: Hamza El Amil
Operatore FVS: Marco Sicurello
Il live del match tra Inter e Lazio
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96'
Triplice fischio!
Termina 5-2 all'Arena Civica di Milano la sfida tra Inter e Lazio. Nonostante una buona gestione nel secondo tempo in cui le biancocelesti erano ad un passo dal riaprirla, la squadra di Grassadonia ha pagato una prestazione opaca e condita da tanti errori nel primo tempo, conclusosi con 3 gol di scarto
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90'
Gol dell'Inter
Manita nerazzurra: Glionna in rete
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90'
Cartellino giallo
Ammonita Runarsdottir
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90'
Recupero secondo tempo
6 minuti di recupero concessi al termine del secondo tempo
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84'
Cambio per l'Inter
IN Glionna OUT Wullaert
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80'
Gol dell'Inter
Un rimpallo favorisce Tomaselli, che batte Durante, ma il portiere biancoceleste non può nulla
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72'
Triplo cambio per la Lazio
IN Karczewska, Zanoli e Mesjasz OUT Visentin, Monnecchi e Benoit
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63'
Triplo cambio per l'Inter
OUT Bugeja, Magull e Vilhjalmsdottir IN Polli, Santi e Tomaselli
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56'
GOOOOAL DELLA LAZIO
Altro gol straordinario della Lazio con Oliviero. Esterno destro al volo imparabile per il portiere
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53'
Lazio pericolosa
Piemonte pericolosa con un colpo di testa, Runarsdottir nega l'occasione
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52'
GOOOOAL DELLA LAZIO
Rete strepitosa firmata da Le Bihan, che riapre il match. Tiro sotto il sette, il portiere nerazzurro lo tocca ma non basta
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49'
Occasione Lazio
Ci prova Piemonte su assist di tacco di Simonetti, interviene ancora una volta Bartoli che non concede l'occasione alle avversarie biancocelesti
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45'
Inizio secondo tempo
Inizia la seconda frazione di gioco
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46'
Fine primo tempo
Termina 3-0 la prima frazione di gioco tra Inter e Lazio
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45'
Recupero primo tempo
Concesso un minuto di recupero
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44'
Occasione Lazio
Colpo di testa di Simonetti su cross di Oliviero, conclusione sul fondo
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26'
Gol dell'Inter
Tris per le nerazzurre arrivato a pochi istanti dal raddoppio: su cross di Merlo, Detruyer porta il risultato sul momentaneo 3-0
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25'
Raddoppio di Magull, destro a giro sotto la trasversa
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16'
Tiro-cross di Oliviero, che sorprende momentaneamente il portiere nerazzurro, ma riesce a non concedere l'occasione alle avversarie e mette in corner
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11'
Occasione Lazio
Cross in mezzo, Piemonte si avvita, conclusione alta
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5'
Merlo rischia l'autorete!
Cross insidioso in area con Merlo che anticipa Simonetti e impegna il suo portiere in un ottimo intervento per evitare una clamorosa autorete
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4'
Gol dell'Inter
Wullaert non sbaglia dal dischetto e porta in vantaggio le padrone di casa
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3'
Calcio di rigore per l'Inter
Calcio di rigore per l'Inter! Punito un fallo di mano di Baltrip-Reyes
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1'
Fischio d’inizio
Squadre in campo. Primo pallone affidato alle ospiti