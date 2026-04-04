Lazio-Parma, l'Olimpico torna deserto: il dato sui tagliandi venduti

Il clima allo Stadio Olimpico torna a farsi gelido. Dopo la breve parentesi di tregua vissuta contro il Milan, la tifoseria organizzata della Lazio ha deciso di riprendere la linea dura: lo stadio resterà vuoto per la sfida contro il Parma, in programma stasera alle ore 20:45. A incendiare nuovamente gli animi è stato quanto accaduto proprio nell'ultima sfida interna contro i rossoneri, quando la coreografia "Libertà" in Tribuna Tevere è stata bloccata all'ultimo momento. Un episodio vissuto come una censura inaccettabile che ha trasformato il possibile ritorno alla normalità in un definitivo punto di rottura tra la piazza e la presidenza.

​I numeri della crisi: spalti deserti e abbonati a casa

​I dati per il match di oggi confermano la portata della protesta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i biglietti venduti sono poco più di 5.000, ma il dato più pesante riguarda i quasi 30.000 abbonati che hanno scelto di non varcare i cancelli. Vedere lo stadio privato del suo calore abituale è ormai una costante surreale: la Curva Nord resterà in silenzio, lasciando la squadra senza il suo "dodicesimo uomo" in un momento cruciale della stagione in cui il supporto del pubblico farebbe la differenza.

Lazio-Parma: dove vedere il match

I sostenitori del club biancoceleste potranno seguire la partita, valida per la 31a giornata del Campionato di Serie A, su Dazn, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) o in streaming su Sky Go e NOW. Una sfida importante per le aquile, per tentare di portare avanti la striscia di vittorie consecutive, e affidata al direttore di gara Matteo Marcenaro, che detiene un bilancio di 2 vittorie e una sconfitta con la squadra di Sarri e di 2 sconfitte con il Parma