Renzi attacca Lotito: “Simbolo del fallimento” e scoppia la polemica social

Renzi contro Lotito: nuova polemica tra politica e Lazio



Prosegue il duello tra Matteo Renzi e Claudio Lotito. Nella giornata di venerdì, il patron della Lazio aveva replicato alle accuse mosse dal leader di Italia Viva, ma la controreplica di Renzi è arrivata rapidamente. Attraverso i suoi canali social, l’ex Presidente del Consiglio ha pubblicato un messaggio di risposta dai toni ironici e pungenti.



Post social e ironia: Renzi pubblica le foto in Senato



Nel contenuto condiviso, Renzi ha accompagnato le sue parole con alcune immagini che mostrano Lotito in Senato mentre sembra dormire, alimentando così il dibattito mediatico. Il gesto ha acceso ulteriormente lo scontro tra i due, diventato ormai un caso tra politica e calcio italiano. Di seguito il testo integrale e il post pubblicato.

#Repost @matteorenzi

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Ieri ho fatto alcune proposte in TV per rilanciare il calcio italiano. Il collega senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, ha risposto attaccandomi sul piano personale. Lotito è anche il presidente della Lazio ed è per me uno dei simboli del fallimento del sistema del calcio di questo Paese. Il senatore di Forza Italia ha poi detto che io uso lui per avere visibilità visto che in Italia non mi conosce nessuno. E mi ha detto che dovrei imparare da lui a fare il senatore. È tutto bellissimo, amici. I tifosi sanno bene che cosa ha fatto Lotito nel calcio in questi anni. Non tutti i cittadini italiani, però, sanno cosa fa Lotito tutti i giorni in Senato. Agevolo documentazione fotografica. Questa è la classe dirigente che vorrebbe darmi lezioni, e passi. Ma questa è soprattutto la classe dirigente della maggioranza che governa l’Italia nel pieno della crisi. Buona Notte!