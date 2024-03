CdS | La Lazio chiude con un utile di 40 milioni

La Lazio poteva comprare a gennaio: Il Consiglio di Gestione ha approvato ieri a Formello la semestrale di bilancio al 31 dicembre 2023 e il gruppo Lazio ha chiuso con un risultato netto positivo di 40,07 milioni. Cifre che si riferiscono alla gestione dei primi sei mesi (1 luglio-31 dicembre)

e quasi certamente peggioreranno a giugno, dovendo assorbire i costi degli stipendi del primo semestre 2024, ma c'è un incremento notevole del fatturato (da 67 a 118 milioni rispetto al 2022) per effetto dei ricavi Champions e della cessione di Milinkovic (39,7 milioni).



Così Lotito ha realizzato l'utile e si può prevedere un pareggio di bilancio a giugno. Un altro dato significativo riguardano gli incassi al botteghino, comprensivi di abbonamenti: questi sono cresciuti da 6,8 a 13,4 milioni tra settembre e dicembre. Inoltre. Il giapponese Kamada è stato ingaggiato con una commissione di 1,5 milioni a parametro zero e non 5 come favoleggiavano indiscrezioni estive. Mandas, invece, è stato preso dall'Ofi Creta con un esborso di 950 mila euro.

La Lazio certifica la cessione a titolo definitivo di Maximiano all'Almeria per 8,1 milioni, rientrando quasi interamente dell'investimento compiuto l'estate precedente. Non ancora conteggiati gli acquisti di Rovella e Pellegrini dalla Juve, di Guendouzi dall'OM. Deve, infatti, ancora scattare l’obbligo.