Dino Zoff sulla Lazio e Tudor: “Sto vedendo una squadra coraggiosa. Castellanos si è dimostrato brillante”

L’ex portiere e presidente della Lazio Dino Zoff quest’oggi è intervistato da tag24.it e ha espresso il suo pensiero in merito alla semifinale di Coppa Italia con la Juve, sua ex squadra, e al momento che sta passando la Lazio sotto la guida tecnica di Tudor. Di seguito le sue parole:

In Coppa Italia si è vista una difficoltà iniziale della Juventus contro una buona Lazio, ben messa in campo, che però alla fine è caduta a causa di un episodio. Sta di fatto che al netto del gol di Milik, è lecito aspettarsi qualcosa di più dai bianconeri in vista della finale.