CdS | Sarri sull'altalena cerca un altro colpo

Atalanta, Cagliari, Bologna, Torino: due vittorie e due sconfitte. La Lazio è sempre in bilico tra la grandezza e la piccolezza, ma, nonostante ciò, Sarri è uno dei 10 allenatori nei top 5 campionati europei ad essere ancora in corsa su tre fronti (campionato, Coppa Italia, Champions).

Giovedì ha sventato il sorpasso del Torino, ora è il turno della Fiorentina, che si trova a soli 2 punti di distanza dai biancocelesti. Il tecnico non ha la squadra al completo, anzi: molti giocatori stanno così così, Casale dovrebbe sostituire lo squalificato Gila, ma ieri aveva la febbre e non si sa se giocherà. In quel caso, Marusic o Hysaj sono pronti ad affiancare Romagnoli nell'insolito ruolo di difensore centrale.

STATISTICHE - A Firenze negli ultimi anni sono stati messi diversi colpacci: la Lazio ha vinto le ultime due trasferte contro i viola senza subire gol, ma mai in A ha vinto tre gare di fila al Franchi senza subire gol. La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sei gare casalinghe contro la Lazio, nel 2021; inoltre, ha perso 9 delle ultime 12 sfide. In quel periodo, cioè dal 2018, la squadra biancoceleste è quella contro cui i viola hanno subito più sconfitte in A. Nello specifico, sotto la guida di Italiano hanno ottenuto solo 1 punto in 5 partite.

La Fiorentina è una squadra che gioca esercitando pressing offensivo, detenendo il record di questo campionato (235 palloni recuperati negli ultimi 40 metri). Nonostante ciò, è andata al tiro solo 31 volte, ovvero una volta ogni otto recuperi. Ciò potrebbe stimolare il contropiede laziale, già visto contro il Torino.

Corriere dello Sport