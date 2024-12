Claudio Lotito tra i dirigenti più pagati: ecco quanto guadagna alla Lazio

Cristiano Giuntoli è da sempre un grande tifoso della Juventus ("mio padre mi ha trasmesso la juventinità fin da bambino", disse al suo arrivo in bianconero nel luglio scorso), ma non è stata solo la passione per il club a spingerlo a lasciare il Napoli fresco di Scudetto per approdare a Torino. Il 52enne dirigente toscano ha infatti accettato un’offerta economica senza precedenti, diventando il dirigente più pagato del calcio italiano, con uno stipendio netto annuale di 2,9 milioni di euro come Managing Director Football della Juventus.

Chi sono i dirigenti più pagati in Serie A?

I dati – forniti da ‘Calcio e Finanza’ e basati sui bilanci ufficiali delle squadre di Serie A per il 2023/24 – evidenziano che Giuntoli percepisce quasi 3 milioni di euro, comprensivi di parte fissa e bonus. Subito dopo nella classifica degli stipendi si trova Maurizio Scanavino, CEO della Juventus, con 1,22 milioni. Al terzo posto si colloca Claudio Lotito, che ha ricevuto 1,1 milioni per il suo ruolo di presidente della Lazio nell’ultima stagione.

Claudio Lotito: il suo stipendio alla Lazio nel 2023/24

Al quarto posto figura Lina Souloukou, ex CEO della Roma, che per il 2023/24 ha percepito 850mila euro prima di trasferirsi al Nottingham Forest, dove ricopre lo stesso incarico. Segue Paolo Scaroni, presidente del Milan (600mila euro), poi Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona (550mila euro), e Gianluca Ferrero, presidente della Juventus (405mila euro).

Un discorso a parte va fatto per Beppe Marotta, dirigente dell’Inter. Ricoprendo il doppio ruolo di AD e, dopo l’arrivo di Oaktree, anche di presidente, Marotta guadagna cifre stimate attorno a 1,5 milioni, ma i numeri ufficiali non sono noti. Considerando il recente rinnovo, il suo stipendio potrebbe essere persino aumentato.