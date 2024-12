Baroni lo aveva comunicato: ci si sarebbe allenati anche il giorno di Santo Stefano e così è stato. Sabato c'è una gara fondamentale per il campionato della Lazio quando ospiterà allo Stadio Olimpico l'Atalanta di Gasperini prima in classifica e reduce da uno strike di vittorie da record per la città di Bergamo.

Questo pomeriggio Marco Baroni ha chiamato a raccolta i suoi al Centro Sportivo di Formello proprio per mettere nel mirino la gara di sabato sera.

Gli assenti e i presenti

Le condizioni del gruppo biancoceleste sono note: gli unici assenti sono Vecino, Noslin e Pedro. L'uruguayano è sempre alle prese con i problemi muscolari che lo terrano fuori per una mesata, i due attaccanti biancocelesti sono out per sabato sera mentre da valutare le loro condizioni in vista del derby con la Roma.

L'allenamento

Baroni nell'allenamento di oggi ha provato il 4-3-3 con Dele-Bashiru insieme a Rovella e Guendouzi. I ballottaggi principali riguardano la fascia destra sia offensiva che difensiva con Tchaouna, Isaksen, Marusic e Lazzari che si giocheranno due posti e anche per quanto riguarda la coppia dei centrali i dubbi ci sono.

La rifinitura di domani sarà decisiva per far sciogliere ogni dubbio a mister Baroni nella sfida alla prima della classe.