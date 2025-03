Lazio-Torino, le formazioni ufficiali: le scelte di Baroni

È il momento di tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali: la Lazio di Marco Baroni è attesa da un finale di stagione ricco di impegni tra Serie A ed Europa League. Quest’oggi allo Stadio Olimpico i biancocelesti affronteranno il Torino di Vanoli; è importante tornare a vincere davanti ai propri tifosi. In questi minuti, Baroni ha sciolto i dubbi sugli undici iniziali: ecco le formazioni dei due allenatori.



Baroni - IPA

Lazio-Torino, gli undici scelti da Baroni

LAZIO (4-2-3-1) : Provedel; Hysaj, Romagnoli, Gigot, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni, Dia;

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Pellegrini, Gila, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Basic, Noslin, Tchaouna.



Lazio-Torino, gli undici scelti da Vanoli

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams.