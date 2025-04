Uno sguardo al Bodø: è ripartita la stagione dei norvegesi

Giovedì 10 aprile Bodø/Glimt e Lazio apriranno la doppia sfida dei quarti di finale di Europa League, gara in programma alle 18.45 all'Aspmyra Stadion, fortino dei norvegesi con circa 8.000 spettatori. Tanta l'attesa attorno alla sfida, con i biancocelesti che si avvicineranno alla trasferta affrontando Torino e Atalanta: prima la sfida dell'Olimpico, in programma stasera alle 20.45, poi il match del Gewiss Stadium domenica 6 aprile, alle 18.00. Se la Lazio stasera entrerà nell'ultima parte della propria stagione, i norvegesi hanno appena ricominciato la propria.

Due successi nelle prime due uscite

Il percorso della squadra di Kjetil Knutsen è ripartito al meglio, con due vittorie arrivate nei primi due appuntamenti dalla ripresa. Se il 22 marzo era andata in scena l'amichevole con il Molde, vinta per 1-2 dalla prossima avversaria della Lazio, il primo appuntamento ufficiale ha visto Hauge e compagni travolgere l'Innstrandens per 0-8: la tripletta di Bho Hansen e la doppietta di Saltnes, assieme ai gol di Sorli, Maatta e Helmeresen. Facile dunque la prima uscita in coppa, la Norgesmesterskapet, a cui è seguito l'esordio in Eliteserien, con un test decisamente più probante. E' iniziato ieri il campionato dei norvegesi, che hanno aperto il loro percorso alle 19:15 sul campo del Bryne: la squadra di Knutsen ha sbloccato la gara al 35' del primo tempo, con Hogh che ha portato in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa, il calcio di rigore fallito da Hauge, che non ha rovinato l'esito finale: successo all'esordio per i campioni in carica, che dal 2020 hanno portato a casa quattro volte il titolo, diventando la squadra più temuta di una lega dominata a lungo dal Rosenborg, laureatosi campione per ventisei volte.

Gli appuntamenti prima della Lazio

Prima della sfida di andata alla Lazio, sabato 5 aprile i norvegesi affronteranno in casa l'HamKam. Tra le due gare con i biancocelesti, il Bodø/Glimt non avrà impegni nel mezzo, avendo così una settimana piena a disposizione per preparare il ritorno dell'Olimpico: una differenza di non poco conto rispetto alla squadra di Baroni, che avrà il derby in mezzo alla doppia sfida europea. Per dare una sterzata a delle settimane complicate, i biancocelesti avranno l'opportunità di regalare al proprio ambiente una semifinale cruciale, solo sfiorata e inspiegabilmente gettata al vento ai quarti di finale dell'edizione 2017-2018, al termine di una sconfitta arrivata per mano del Salisburgo.