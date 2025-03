Le pagelle di Milan-Lazio, gioia Pedro al minuto 98

I riflettori dello stadio San si accendono su Milan-Lazio. Partita tra squadre che vengono da due sconfitte, con tante difficoltà ma con assoluta voglia di riscatto e vittoria. In palio c'è la zona Champions League e per entrambe le società la qualificazione nella massima competizione europea è il crocevia per il futuro, sia in termini economici che di obiettivi.

La Lazio gioca un ottimo match ma rischia di vanificare tutto con un Milan in 10 uomini. Il primo tempo si chiude 0-1 con il gol di Zaccagni con il dominio biancoceleste. Nella ripresa il Milan spinge ma la Lazio lo contiene. Poi l'espulsione di Pavlovic per il fallo su Isaksen. La squadra di Conceicao si butta in avanti e trova l'occasione per pareggiarla con Chukwueze. Negli ultimissimi minuti forcing degli uomini di Baroni. Nel recupero Maignan stende Isaksen per un rigore decretato dopo l'intervento del Var: Pedro la piazza dagli undici metri e regala i tre punti alla sua squadra.

