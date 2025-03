Milan-Lazio | Zaccagni nel post: “Grande partita ma non guardiamo la classifica. Pedro…”

È appena terminato il match fra Lazio e Milan, giocato allo stadio San Siro di Milano a partire dalle ore 21:00. I rossoneri, allenati dall’ex biancoceleste Sergio Coinceicao, dopo una serie di sconfitte e l’uscita dalla Champions , hanno affrontato una Lazio che, invece, dopo due pareggi, ha dato il tutto per tutto per guadagnare i tre punti. La partita è stata giocata con intensità e determinazione da parte di due squadre che quest’anno si contendono lo stesso obiettivo: la qualificazione in Champions League. La meglio, però, l’ha avuta proprio la Lazio che si porta momentaneamente al quarto posto in classifica con 50 punti (in attesa di Verona-Juventus di domani). Al termine del match, terminato con il risultato di 1-2 per i biancocelesti (goal di Zaccagni e rigore di Pedro), è intervenuto ai microfoni di Dazn proprio il capitano Zaccagni.

