La moviola di Lazio-Napoli: Massa gestisce. Il fuorigioco di Zaccagni...

La Lazio pareggia il primo big match di giornata contro un Napoli che specula anche sul pareggio. Dia riesce a salvare quella che sarebbe stata una reale beffa con la Lazio che ha sicuramente brillato di più rispetto alla compagine avversaria.

Dal punto di vista arbitrale non ci sono stati episodi decisivi con il VAR che è intervenuto semplicemente per confermare le decisioni prese in campo.

La moviola

Nel primo tempo Massa si limita a gestire una partita sicuramente molto accesa e ritmata ma mai scorretta estraendo correttamente solo un cartellino giallo su Zambo Anguissa al 35'.

Negli ultimi 45' Massa si fa più severo fischiando di più per evitare di scaldare potenzialmente gli animi. Regolarr il gol del momentaneo vantaggio del Napoli confermato dopo un silent check del VAR. Corretto anche annullare l'Eurogol in rovesciata a Zaccagni che si trovava in posizione di fuorigioco dopo il tocco di Pedro. Restano dei dubbi sulla quantità del recupero concesso, solo 3 minuti, viste le sostituzioni e i silenziosi controlli al VAR che hanno comunque rallentato il ritmo partita.

Cartellini gialli: 4

Cartellini rossi: 0



Il voto a Massa



Voto: 6.5

Partita fisica ma mai scorretta si limita a gestire l'andamento del match.