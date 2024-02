Si avvicina l'incontro infrasettimanale tra Torno e Lazio, gara valida per il recupero di Serie A. I biancocelesti arrivano all'incontro dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Bologna per 1-2, un risultato che pesa per il morale e sopratutto in ottica classifica. I granata invece vengono dal successo casalingo per 2-0 contro il Lecce, e con la squadra di Sarri cercheranno di dare seguito al risultato positivo. In occasione di questo match, ai microfoni di lazioPress.it è intervenuto Federico De Milano, redattore di Toronews.net.

Che partita ti aspetti tra Torino e Lazio?

“Sarà uno scontro diretto per le posizioni europee e quindi entrambe le squadre hanno molto da giocarsi. Mi aspetto una sfida aperta in cui entrambe le formazioni abbiano voglia di emergere e soprattutto di vincere. La classifica è molto corta in queste posizioni, credo che questo recupero rappresenti quindi un’occasione da non sprecare”.

Trattandosi di un recupero infrasettimanale, pensi che questa gara possa risultare un ostacolo per le due squadre?

“Per il Torino no, perché questa partita arriva lontano da altri impegni. L’ultimo match i granata lo hanno giocato venerdì sera in casa col Lecce, non ci saranno quindi affaticamenti di alcun tipo. La prossima gara sarà invece lunedì (per altro proprio nella capitale, contro la Roma). Per la Lazio invece credo che possa essere un po’ più faticoso questo impegno dati i molti impegni che sta affrontando la squadra di Sarri, per esempio anche in Champions League”.

Come sta il Torino e come arrivano gli uomini di Juric al match?

“Gli ultimi giorni sono stati molto utili per ricaricare le pile per i granata e dare una spallata alla negatività. Dopo due deludenti pareggi contro Salernitana e Sassuolo c’era un po’ di amarezza nell’ambiente ma la recente vittoria contro il Lecce è servita a ridare un briciolo di entusiasmo, anche grazie ai punti persi dalle concorrenti nello scorso weekend. Lunedì al Filadelfia il Toro ha fatto un allenamento a porte aperte al quale hanno assistito oltre due mila tifosi che hanno caricato la squadra in vista di questo scontro diretto contro la Lazio”.

In che modo i granata possono mettere i difficoltà la Lazio?

“Gran parte del gioco del Toro si sviluppa sulle fasce con gli esterni che in questo ‘nuovo’ 3-5-2 sono chiamati a spingere molto. Bellanova e Lazaro giocano molti palloni e si rivolgono molto anche al trequartista Vlasic, che si avvicina a loro per scambiare la palla con degli uno-due. Zapata è poi il trascinatore dell’attacco granata e in questo momento sta abbastanza bene, lui è senza dubbio uno che può far male alla difesa della Lazio se è in giornata”.

Cosa temi di più della squadra di Sarri?

“La qualità degli uomini offensivi della Lazio mi sembra decisamente importante. Giocatori come Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson o Isaksen (al quale ho visto fare una bella gara contro il Bologna) mi sembrano tutte pedine talentuose al servizio di Sarri. Il Torino si presenta poi a questo impegno con una difesa che sta raccogliendo numeri sorprendenti ma è anche vero che mancheranno i tre difensori ipoteticamente titolari: Buongiorno, Schuurs e Rodrgieuz. Per questo penso che gli uomini offensivi della Lazio possano far bene”.

C’è un giocatore in particolare da tenere d’occhio in casa Torino?