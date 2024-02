Torino e Lazio sono chiamate alla prova del 9 nel match di recupero che si disputerà allo ‘Stadio Grande Torino’. Per la classifica, e per come si è messa la stagione, per entrambe la vittoria sarebbe fondamentale. I granata occupano attualmente il nono posto, in compagnia del Napoli, con 36 punti, mentre i biancocelesti sono davanti di una lunghezza e di una posizione in classifica. Tre punti sarebbero dunque un toccasana per tentare la qualificazione alle prossime coppe europee. Gli uomini di Ivan Juric ci credono, soprattutto dopo sei risultati utili consecutivi. Per i granata, la possibilità di giocarsi questa partita davanti al proprio pubblico non è da sottovalutare. I capitolini sono invece alle prese con i soliti sali e scendi stagionali. La grande vittoria contro il Bayern Monaco, nell’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League, è stata subito dimenticata a discapito della sfortunata e pesante sconfitta casalinga contro il Bologna che ha proiettato i felsinei in zona Champions e i laziali fuori dalle coppe.

Secondo i bookmakers il fattore casalingo conterà eccome, e gli uomini di Ivan Juric sono considerati i favoriti per il match.

I granata partono davanti nei pronostici - L’Europa non è poi così lontana, ma senza i tre punti in questo match di recupero rischierebbe di farsi troppo distante sia per il Torino che per la Lazio. Un pareggio lascerebbe con l’amaro in bocca entrambe le squadre, una vittoria, oltre alla classifica, sarebbe fondamentale anche per il morale. Un successo dei granata è quotato da Betclic a 2.44, un pareggio a 2.99 ed una vittoria dei biancocelesti a 3.27. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 2.67, mentre l’Under 2.5 a 1.46.

Nell’estate 2022 finì con uno scialbo 0-0 - Era la seconda giornata del campionato 2022/23, precisamente il 20 agosto, e allo ‘Stadio Grande Torino’ non si andò oltre allo 0-0. La ripetizione esatta di quel risultato è quotata da Betclic a 7.00. L’ipotesi considerata più probabile è l’1-1 che Betclic quota a 6.40, seguita dall’1-0 granata dato a 6.60 (Sisal lo quota a 6.25).

Zapata la certezza, Isaksen l’uomo più in forma - Duvan Zapata è la grande sicurezza del reparto avanzato granata. Un suo gol è quotato da Betclic a 3.00. Al suo fianco, nella scorsa partita contro il Lecce, ha giocato Pietro Pellegri. Una sua rete è quotata da Betclic a 3.80. La Lazio si affiderà come sempre alla vena realizzativa di Ciro Immobile, una cui rete è quotata da Betclic a 3.00. Uno dei più in forma tra i biancocelesti è Gustav Isaksen, un suo gol è quotato da Betclic a 4.05.