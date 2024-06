Pedullà: "Si è parlato di mercato, ma la Lazio confida che sia Tudor a liberarsi..."

Cena finita fra Tudor, il suo agente Seric, il presidente Lotito ed il Diesse Fabiani. L'incontro tanto atteso è avvenuto, ma bisogna ancora attendere per una decisione definitiva e per trovare il bandolo dalla matassa della situazione.

Gli scenari per la panchina della Lazio

Come riportato da Alfredo Pedullà, nel corso della cena le parti hanno affrontato il tema mercato sollevando la diversità di vedute preannunciata. Secondo l'esperto di calciomercato, la Lazio confida che sia Tudor a fare un passo indietro liberandosi dal contratto per andare altrove. In caso di dimissioni attende Vincenzo Italiano, che prende tempo dal Bologna, con l'ex Sarri che aspetta l'evolversi della situazione per un possibile ritorno di fiamma.

Per il momento dunque la situazione è tutta in evoluzione con le divergenze che restano e con una decisione definitiva ancora non presa. La certezza però è che bisogna fare chiarezza il prima possibile per il bene di tutti, della Lazio su tutti, che dopo una stagione discutibile ha il dovere di riaffermarsi.

