Lazio, per Tchaouna manca solo l'ufficialità: ecco come potrebbe usarlo Tudor. È il profilo giusto per il tecnico?

Manca solo l'ufficialità, ma è praticamente tutto fatto per il primo acquisto biancoceleste della sessione estiva di calciomercato 2023/24: Loum Tchaouna, attaccante di piede sinistro che ha condotto una buona stagione con la Salernitana.

Analisi tecnico-tattica e statistiche di Tchaouna

L'attaccante originario del Ciad, naturalizzato francese, si è messo in luce in questa stagione a Salerno rivelandosi una delle poche note dolci della stagione della Salernitana.

Arrivato in Campania sul gong finale del 31 agosto dai francesi del Rennes, Tchaouna su un totale di 37 partite stagionali (35 in Campionato, 2 in Coppa Italia) è partito dal primo minuto 25 volte, saltando solo 3 partite e subentrando sempre nelle rimanenti. Nel corso della stagione ha siglato 6 gol in tutte le competizioni, 4 in Campionato (vs Verona, Udinese, Lazio e Atalanta) e segnando una doppietta nel terzo turno di Coppa Italia contro la Sampdoria. A queste reti si aggiungono 4 assist (vs Sassuolo x2, Roma e Juventus).

Con la Salernitana ha ricoperto tutti i ruoli del reparto offensivo giocando soprattutto da punta centrale, da seconda punta e come ala destra; verosimilmente con la conferma di Tudor potrebbe essere una pedina fondamentale sulla trequarti e anche come punta centrale qualora i problemi là davanti non si risolvessero.

Tchaouna ha giocato anche nella Nazionale francese U20, ottenendo buoni numeri anche con i Blues segnando tre gol e fornendo due assist a fronte di otto partite.

Depositphotos

Le cifre dell'affare

La Lazio si assicura le prestazioni dell'attaccante francese pagando la clausola rescissoria fissata sugli 8 milioni di euro. Tchaouna riceverà dalla Lazio 1 milione di euro più bonus fino al 2029.