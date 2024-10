Bologna-Milan, la Lega Serie A non autorizza il rinvio: si valuta di giocare

Bologna-Milan, possibile annullamento del rinvio

La Lega Serie A ha deciso di non rinviare la partita Bologna-Milan, nonostante l'ordinanza del sindaco Matteo Lepore. La Lega è determinata a far disputare il match come previsto. Domani mattina ci sarà un incontro tra il sindaco e il prefetto per valutare alternative al rinvio, tra cui la possibilità di giocare a porte chiuse.

Si valuta di giocare in un campo neutro

Tuttavia, l'opzione del campo neutro potrebbe essere più probabile, anche se la decisione finale non è ancora stata presa.