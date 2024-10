MOVIOLA TWENTE-LAZIO | Molti dubbi sul rigore revocato, corretto invece il rosso

La Lazio passa ad Enschede grazie alle reti di Pedro e Isaksen facendo tre su tre in Europa League. L'espulsione dopo appena dieci minuti ha alleggerito la pressione sui biancocelesti che hanno preso subito il pallino del gioco imponendo ritmo e fisicità. Una lieve flessione nel secondo tempo non ha inficiato sul risultato finale suggellato dal gol dell'ala danese a pochi minuti dal termine. Dopo tre giornate la Lazio è prima in classifica nel girone unico di Europa League a parimerito con Anderlecht e Tottenham.

Partita che ha fatto però molto parlare anche per alcuni episodi arbitrali dall'espulsione dopo dieci minuti del portiere del Twente al rigore revocato alla Lazio nel secondo tempo…

Nikola Dabanović, arbitro - Depositphotos

Nella pagina successiva la moviola di Twente-Lazio