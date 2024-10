Lazio-Genoa | Dove vedere il match in diretta tv e streaming

In questo ottobre di fuoco la squadra di Marco Baroni è reduce da un'importante vittoria in Europa League contro il Twente a Enschede per 2-0 grazie alle reti di Pedro al 36' e Isaksen all'87'. La Lazio ha confermato così il primo posto nella maxi classifica europea, a pari punti con Tottenham e Anderlecht, ma con una differenza reti maggiore grazie ai 9 goal fatti in queste prime tre giornate di Europa League. Il cammino europeo biancoceleste è da record: Baroni è il terzo allenatore nella storia della Lazio a vincere tutte le sue prime tre partite a capo del club capitolino nelle coppe europee, dopo Dino Zoff nel 1993/94 in Coppa UEFA e Simone Inzaghi nel 2017/18 in Europa League. Archiviato questo fondamentale successo, i biancocelesti tornano in campo all'Olimpico di Roma per la nona giornata di Serie A contro il Genoa. La gara è in programma domani domenica 27 ottobre alle ore 15:00.

