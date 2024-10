PRIMAVERA | Lazio-Sampdoria, Bordon: "Stiamo crescendo. Esordio in prima squadra? Sto lavorando per questo"

La Lazio ha affrontato per la nona giornata di campionato Primavera 1 la Sampdoria, vincendo 3-1 per mano di Sulejmani al 12′, Zazza al 30′ e Di Tommaso al 35′ per i biancocelesti. In occasione della fondamentale vittoria, Filipe Bordon ha parlato nel post-partita di Lazio-Sampdoria per commentare l'ottima prestazione, che ha permesso ai ragazzi di Sanderra di approdare al primo posto in classifica, a pari punti con la Fiorentina.

Siete primi in classifica, state crescendo come gruppo?

Stiamo crescendo, stiamo lavorando ogni giorno per arrivare più avanti possibile.

Anche l'anno scorso sei stato una colonna a centrocampo, oggi hai giocato in difesa, in quale ruolo ti trovi meglio?

Preferisco quello che funziona meglio per la squadra, quello che dice il mister. Sono a disposizione.

Quest'anno ti manca ancora il goal, stai cercando?

Si, sto cercando. Anche da una palla inattiva per aiutare a squadra.

La Lazio si sposta dalla difesa a tre a quella a quattro, dove ti trovi meglio?

Ogni partita è diverso, stiamo lavorando per giocare meglio.

La Lazio è momentaneamente prima, a pari punti con la Fiorentina, dove volete arrivare?

Vorremmo arrivare più avanti possibile. Stiamo lavorando ogni giorno per arrivare ad un play-off come l'anno scorso.

Sogni l'esordio in prima squadra come è successo a Di Tommaso?