CLAMOROSO SINNER! È il primo italiano al mondo a diventare Numero 1 del ranking

È tutto vero Jannik Sinner da lunedì 10 giugno diventerà Numero 1 della classifica del Ranking ATP. Si tratta del primo italiano nella storia a raggiungere questo prestigiosissimo traguardo.

Sinner Numero Uno al mondo

L'altoatesino diventerà il nuovo Numero Uno al mondo indipendentemente dal suo percorso al Roland Garros, infatti con l'attuale criterio di assegnazione dei punti Jannik Sinner dall'inizio della prossima settimana sarà in cima al ranking mondiale, traguardo storico e fondamentale per la carriera di Sinner anche e soprattutto in vista di Wimbledon.

Questo traguardo sarà raggiunto dopo il ritiro di Djokovic dallo Slam parigino.

Depositphotos

Il ritiro di Djokovic dal Roland Garros

Il campione serbo ha comunicato il suo ritiro dal Roland Garros per un infortunio al ginocchio riportato ieri durante la partita valevole per gli Ottavi di Finale contro l'argentino Cerundolo. Djokovic per continuare la partita aveva avuto bisogno di antidolorifici e nonostante questi ultimi era riuscito a portare la partita al quinto set e poi a trionfare. Tuttavia pochi istanti fa ha comunicato il ritiro dal Roland Garros, facendo diventare di fatto Sinner il nuovo Numero 1 al mondo.

Sinner in Semifinale al Roland Garros

Inoltre proprio pochi istanti fa Sinner ha sconfitto il bulgaro Dimitrov col punteggio di 6-2, 6-4, 7-6, nei quarti di finale del Roland Garros raggiungendo la semifinale dello Slam parigino. Ennesimo traguardo storico per il giovane diamante azzurro. Venerdì ci saranno le Semifinali e tutta Italia sarà incollata davanti al televisore a fare il tifo per colui che ha riportato grande il tennis in Italia.