Lotito: "Non ci esaltiamo, centriamo gli obbiettivi e facciamolo per i tifosi"

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport direttamente dalla sede della Lega Serie A, commentando il successo contro il Napoli. Ecco le sue parole sullo stato di forma e il momento attuale della squadra guidata da Baroni.

Non voglio dare obiettivi. Gli obiettivi non si annunciano, si centrano. Non ho mai fatto proclami ma ho cercato sempre di parlare attraverso i risultati. Dico sempre che bisogna dare risposte alla gente. Abbiamo una delega in bianco e dobbiamo restituire qualcosa al tifoso, che deve essere orgoglioso. Se Baroni è un combattente? Sì, ho posto un problema estetico edonistico. La cosa importante è non esaltarsi mai e restare umili sempre. I successi arrivano grazie a quattro prerogative: spirito di gruppo, spirito di sacrificio, umiltà e determinazione. Ci deve essere ferocia agonistica, tutti insieme dobbiamo raggiungere l'obiettivo.