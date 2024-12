Lecce-Lazio, Baroni a LSC :"Vittoria pesante, Marusic titolarissimo"

La Lazio di Marco Baroni ha mostrato grande carattere a Lecce, riscattando subito la pesante sconfitta subita dall’Inter allo Stadio Olimpico, dove erano stati travolti con un 6-0. La squadra biancoceleste, contro ogni previsione, è riuscita a portare a casa i tre punti, conquistando una vittoria fondamentale che la porta a 34 punti in classifica, affiancandosi momentaneamente all’Inter al terzo posto. In molti avevano scommesso su un possibile crollo psicologico dei giocatori, dati i segnali di difficoltà evidenziati nella partita precedente ma la Lazio ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra solida, capace di reagire con determinazione. Nonostante la delusione della settimana precedente, i ragazzi di Baroni hanno messo da parte il pesante risultato e si sono concentrati sull’obiettivo: vincere a tutti i costi e così è stato, con una prestazione che ha soddisfatto i tifosi, molti dei quali hanno seguito la squadra fino a Lecce, pronti a sostenere i propri beniamini. L'1-2 finale, che ha visto la rete decisiva di Marusic, ha regalato un Buon Natale ai tifosi biancocelesti. Un successo che porta con sé un’importante iniezione di fiducia, confermando che la Lazio è in grado di superare le difficoltà e continuare a lottare ai vertici della classifica. A margine della vittoria, Marco Baroni, ex allenatore del Lecce e attuale tecnico della Lazio, ha commentato il risultato ai microfoni di Lazio Style Channel. Questo successo non è solo un risultato sul campo, ma anche un segnale di forza mentale, che dà un’importante spinta verso le prossime sfide. Di seguito le parole del tecnico biancoceleste

Baroni sul match

“Il Lecce ci ha messo in difficoltà, come avevamo previsto, con una partita caratterizzata da molti scontri e una forte intensità. Tuttavia, la squadra ha dimostrato grande maturità, confermando che il lavoro svolto in questi 58 giorni è stato davvero notevole: 10 vittorie, un pareggio e solo due sconfitte. Nonostante le difficoltà, abbiamo sempre mostrato personalità e carattere, anche in questa partita. Oggi, forse, ci è mancata un po’ di qualità, ma dobbiamo considerare che, in mattinata, abbiamo avuto qualche problema fisico con Zaccagni, Tavares e Pedro, che non stavano benissimo. Nonostante tutto, la squadra ha affrontato la partita nel miglior modo possibile."

Sulla partita contro l'Inter

“La sconfitta contro l'Inter è stata dolorosa, ma ci ha dato stimoli in più per crescere. Non voglio parlare di “ripartenza”, perché siamo consapevoli che abbiamo affrontato una squadra forte, la Lazio per 30 minuti ha giocato un buon calcio. Poi, purtroppo, ci siamo un po’ disuniti. L'Inter è una squadra che gioca insieme da tre anni con lo stesso allenatore, mentre noi stiamo costruendo un gruppo con un nuovo spirito e una compattezza che, a mio avviso, ci permetterà di avvicinarci alle grandi squadre che, in questo momento, sono più avanti di noi.”

“Per quanto riguarda Marusic, per me è un “titolarissimo”. Quando ho visto Nuno e Lazzari scarichi di energie, ho deciso di mettere Marusic in campo perché il Lecce, appena vedeva spazio, riusciva a ripartire con forza. Voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi per l’impegno e la determinazione che hanno messo in campo.”