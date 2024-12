Lecce-Lazio, Taty a LSC: "Dobbiamo continuare così. Marusic è forte"

Taty Castellanos torna a far parlare di sé con una prestazione decisiva, siglando un gol importantissimo che consente alla sua squadra di portare a casa tre punti fondamentali per la classifica. La scena si svolge allo stadio Via del Mare, teatro di una partita intensa e combattuta, dove l’attaccante non delude le aspettative. È proprio dal dischetto che Castellanos si fa protagonista, trasformando con grande freddezza e precisione il rigore che sancisce il vantaggio della sua squadra. Un momento che sembra essere il frutto di un lavoro paziente e di una crescita personale. Questo gol non è solo un successo individuale, ma ha anche un impatto fondamentale sulla corsa alla classifica. I tre punti conquistati sono cruciali per mantenere viva la lotta per le posizioni alte, un obiettivo che la squadra non può permettersi di perdere di vista. La vittoria, ottenuta in trasferta e contro un avversario che non ha mai mollato, rafforza la convinzione che, anche nei momenti difficili, la squadra può fare affidamento sul proprio attaccante per risolvere le partite. Per Castellanos, questo gol rappresenta anche un ritorno alla forma dopo un periodo di alti e bassi. La sua prestazione dimostra che, quando è chiamato a dare il massimo, sa rispondere presente. La sua sicurezza dal dischetto è stata emblematica: con il pallone tra i piedi, non ha esitato, mostrando quel carattere da grande bomber che la sua squadra spera di vedere con continuità durante tutta la stagione. Con questo successo, l’attaccante non solo arricchisce il suo bottino personale, ma contribuisce in modo decisivo alla causa di una squadra che punta a restare competitiva e ad inseguire i suoi sogni di gloria. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Di seguito le sue dichiarazioni.

Su Lecce-Lazio

“Siamo contenti perché la squadra ha vinto una partita difficile, ma è importante non fermarsi qui. Dobbiamo continuare su questa strada. Nel primo tempo abbiamo giocato una partita bellissima, mettendo in campo tutto ciò che avevamo. È stato un gran bel lavoro di squadra. Ora dobbiamo restare concentrati, continuare a lavorare e mantenere la calma per la prossima partita."

Su Marusic

“Marusic è stato molto importante per noi oggi, come sempre. È un giocatore forte, un punto di riferimento, e merita tutti i complimenti per la sua prestazione."

“Loro giocano in modo diverso in casa, sono una squadra che sa come fare la partita e gioca bene. Per questo è stato ancora più importante vincere qui, su un campo così difficile. Non era affatto facile.”

Sulla partita contro l'Inter