Ufficiale, Raffaele Pinzani nuovo Direttore Sportivo della Lazio Women: il comunicato

Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Sara Cetinja dall'Inter in mattinata, la Lazio Women mette a segno un altro colpo importante per quanto riguarda l'organigramma societario: come annunciato dalla società biancoceleste attraverso un comunicato ufficiale, Raffaele Pinzani è il nuovo direttore sportivo. Il diesse empolese, arriva da svincolato dopo l'esperienza con la prima squadra maschile del Livorno nella passata stagione.

Pinzani nuovo Ds della Lazio Women: il comunicato del club