Tennis | Storica Jasmine Paolini! È in finale a Wimbledon

È una giornata storica per il tennis italiano con Jasmine Paolini che è approdata in Finale a Wimbledon! Si tratta della PRIMA volta per una tennista italiana di raggiungere la Finale dello Slam sull'erba.

Vekic-Paolini: 2-6, 4-6, 6-7 (8-10)

Jasmine Paolini ha battuto in semifinale sul Campo Centrale di Wimbledon la rivelazione di questo torneo Donna Vekic. La tennista italiana dopo un primo set da dimenticare, inizia a giocare il suo tennis e punto dopo punto riesce a rimontare la tennista croata con un tie-break da cardiopalma terminata per 10 punti a 8 in favore della tennista di Castelnuovo di Garfagnana.

La Finale di sabato

Jasmine Paolini è in attesa della seconda semifinale che si disputerà tra poco sempre sul Campo Centrale tra Krejcikova e Rybakina. Dopo la Finale del Roland Garros si tratta per Jasmine Paolini della seconda finale consecutiva slam.