PRIMAVERA 1| La Lazio ospita la Fiorentina per rimanere agganciata alle zone alte

La Lazio Primavera necessita di tre punti dopo il solo punto conquistato nelle ultime tre gare e la brutta sconfitta contro il Torino, la seconda nel giro di poche settimane, che ha portato i granata a +3 proprio dai biancocelesti, facendola diventare a tutti gli effetti l'attuale concorrente per il primo posto dell'Inter, anche se sono comunque 7 i punti che dividono i nerazzurri primi in classifica dal Torino.

Il momento dei biancocelesti

I biancocelesti tornano dunque al Fersini, dopo due gare giocate a Torino contro le due squadre che giocano all'ombra delle Alpi. Un pareggio contro la Juventus e una sconfitta in cui la Lazio di inizio stagione, almeno fino al derby, sembra solamente un lontano ricordo. Una situazione a cui Sanderra ha provato a metter mano tramite un cambio di modulo, in cui si è favorita la difesa a tre, che sembrava avesse dato dei frutti in casa contro il Genoa nella vittoria per 1-0, salvo poi subire il tonfo dei tre gol contro il Torino in Coppa Italia e il conseguente ritorno alla difesa a 4. Una situazione tutt'altro che semplice da gestire e in cui è tornata in mente la dichiarazione del mister biancoceleste del mister Sanderra quando gli è stato chiesto, in zona mista, se la vittoria della coppa fosse una possibilità: “No beh… la Lazio deve fare il massimo poi si vedrà. Sappiamo benissimo che c'è un divario con tante squadre, ma quando ci siamo con la testa sappiamo sopperire anche a divari tecnici che sono evidenti”. Una dichiarazione per cui era stato il dubbio a sorprendere, se non altro fino a quel momento un divario così importante non lo si era visto.

La Fiorentina

I viola, già da qualche settimana, hanno imboccato una strada importante che li sta trascinando a vivere dei bei momenti: una squadra che non è partita nel migliore dei modi, dal momento in cui da inizio stagione sono arrivate delle sconfitte pesanti come quella contro il Cagliari collezionando in totale solamente due punti nelle prime cinque partite. Poco se si pensa che solo pochi mesi prima i viola si stavano giocando la finale di Primavera 1 contro il Lecce, poi persa. Tra le squadre con cui hanno faticato a inizio stagione vi è, poi, proprio la Lazio, che sul campo della Fiorentina ha vinto per 1-2. I viola si trovano in 12esima posizione, con ben 9 punti in meno rispetto alla Lazio e con 6 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. Un posizionamento che, tuttavia, è influenzato, e non poco, dalla cattiva partenza. La Fiorentina ha infatti confezionato ben 11 punti nelle ultime 5 gare ed è arrivata in semifinale di Coppa Italia contro la Roma in attesa di giocarsi la gara di ritorno, assicurandosi già un 3-1 all'andata.