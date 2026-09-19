5° Serie A Live | Venezia-Lazio 0-0: lagunari in fiducia
Tutto pronto per la quinta giornata di Serie A: segui il live tra Venezia e Lazio
Tutto pronto per la quinta giornata di Serie A: segui il live tra Venezia e Lazio
Alle 20.45 allo stadio Penzo la Lazio sarà ospitata dal Venezia per la quinta giornata di Serie A, prima della lunga sosta di tre settimane per gli impegni delle nazionali. Una sfida importante per i biancocelesti, intenzionati a chiudere questa prima parte di campionato a 13 punti, eguagliando così la miglior partenza nella storia biancoceleste dopo cinque giornate.
Le formazioni ufficiali
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Helgason, Sohm, Correia; Yeboah, Adams. A disposizione: Montipò, Rrahmani, Fanne, Mohammed, Sagrado, Halhal, Lauberbach, Berardi, Panada, Lisman, Fernandez, Gomes. Allenatore: Giovanni Stroppa
LAZIO (4-3-3): Mandas; Zaccagni, Noslin, Floriani M., Frattesi, Tavares, Belahyane, Cancellieri, Taylor, Provstgaard, Šutalo. A disposizione: Motta, Renzetti, Leite, Doekhi, Pinamonti, Isaksen, Pedraza, Lazzari, Cataldi, Serra, Farcomeni, Gudmundsson. Allenatore: Giovanni Gattuso
La designazione arbitrale
Arbitro: Simone Sozza (sez. Seregno)
Assistenti: Bercigli - Zingarelli
IV ufficiale: Bonacina
VAR: Pezzuto
AVAR: Piccinini
Il live del match tra Venezia e Lazio
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Ancora Mandas
Adams a tu per tu con il portiere laziale, ma Mandas spazza la conclusione e mette in angolo
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Cartellino giallo
Ammonito Perez per gioco pericoloso su Frattesi
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Lagunari in fiducia
Lazio in grande difficoltà in questi minuti dopo il pressing del Venezia
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Mandas salva la Lazio
Miracolo di Mandas sulla volée centrale di Sohm
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Mandas para il rigore
Ottima parata del greco sul penalty battuto da Yeboah
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Calcio di rigore per il Venezia
Erroraccio di Floriani sul retropassaggio per Mandas, che abbatte in area Correia
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Tiro da fuori area di Adams, nessun problema per Mandas che blocca la sfera
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Zaccagni sfiora il gol su calcio di punizione
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Inizia Venezia-Lazio
Al via la sfida tra Venezia e Lazio. Primo pallone affidato agli ospiti
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Minuto di raccoglimento
Minuto di silenzio per la recente scomparsa di Sandro Mazzola