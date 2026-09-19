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5° Serie A Live | Venezia-Lazio 0-0: lagunari in fiducia

Tutto pronto per la quinta giornata di Serie A: segui il live tra Venezia e Lazio

Ginevra Sforza /

Tutto pronto per la quinta giornata di Serie A: segui il live tra Venezia e Lazio

Ginevra Sforza /

Alle 20.45 allo stadio Penzo la Lazio sarà ospitata dal Venezia per la quinta giornata di Serie A, prima della lunga sosta di tre settimane per gli impegni delle nazionali. Una sfida importante per i biancocelesti, intenzionati a chiudere questa prima parte di campionato a 13 punti, eguagliando così la miglior partenza nella storia biancoceleste dopo cinque giornate.

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Le formazioni ufficiali

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Helgason, Sohm, Correia; Yeboah, Adams. A disposizione: Montipò, Rrahmani, Fanne, Mohammed, Sagrado, Halhal, Lauberbach, Berardi, Panada, Lisman, Fernandez, Gomes. Allenatore: Giovanni Stroppa

LAZIO (4-3-3): Mandas; Zaccagni, Noslin, Floriani M., Frattesi, Tavares, Belahyane, Cancellieri, Taylor, Provstgaard, Šutalo. A disposizione: Motta, Renzetti, Leite, Doekhi, Pinamonti, Isaksen, Pedraza, Lazzari, Cataldi, Serra, Farcomeni, Gudmundsson. Allenatore: Giovanni Gattuso

La designazione arbitrale

Arbitro: Simone Sozza (sez. Seregno)

Assistenti: Bercigli - Zingarelli

IV ufficiale: Bonacina 

VAR: Pezzuto 

AVAR: Piccinini 

Il live del match tra Venezia e Lazio

  • whistle
    32'
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    Ancora Mandas

    Adams a tu per tu con il portiere laziale, ma Mandas spazza la conclusione e mette in angolo

  • yellow_card
    28'
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    Cartellino giallo

    Ammonito Perez per gioco pericoloso su Frattesi

  • whistle
    27'
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    Lagunari in fiducia

    Lazio in grande difficoltà in questi minuti dopo il pressing del Venezia

  • whistle
    25'
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    Mandas salva la Lazio

    Miracolo di Mandas sulla volée centrale di Sohm

  • whistle
    15'
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    Mandas para il rigore

    Ottima parata del greco sul penalty battuto da Yeboah

  • whistle
    15'
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    Calcio di rigore per il Venezia

    Erroraccio di Floriani sul retropassaggio per Mandas, che abbatte in area Correia 

  • whistle
    8'
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    Tiro da fuori area di Adams, nessun problema per Mandas che blocca la sfera 

  • whistle
    3'
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    Zaccagni sfiora il gol su calcio di punizione

  • match_started
    1'
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    Inizia Venezia-Lazio

    Al via la sfida tra Venezia e Lazio. Primo pallone affidato agli ospiti

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    Minuto di raccoglimento

    Minuto di silenzio per la recente scomparsa di Sandro Mazzola

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