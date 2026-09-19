Lazio, senti Di Canio: "Gattuso ha pacificato la situazione. Nuovi? Hanno fame. Sui tifosi..."

Al margine della Sanremo Padel Experience, Paolo Di Canio si è espresso sull'inizio di stagione del club biancoceleste.

Sono arrivati da poco, molti sono quasi sconosciuti, ma sono giocatori che vogliono arrivare, che hanno fame e sanno di avere una grande occasione. Adesso non ci sono i tifosi all’Olimpico e credo che per alcuni di loro sia anche strano. Sono arrivati alla Lazio, in un grande club, magari provenendo da realtà molto diverse, e probabilmente immaginavano di trovarsi davanti quarantacinquemila persone e una Curva piena. Invece non hanno ancora potuto vivere tutto questo in casa. Però lo stanno vedendo in trasferta. A Udine, per esempio, sembrava che la Curva fosse stata trasportata lì, con il tifo e le coreografie. E allora un giocatore può anche pensare: ‘Se facciamo bene, magari questi tifosi tornano’. È una sfida in più, oltre a quella del campo: riportare la gente allo stadio.