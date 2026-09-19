Le formazioni ufficiali di Venezia-Lazio: c'è Noslin in attacco
Tutto pronto allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia per la sfida tra lagunari e biancocelesti
Tutto pronto allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia per la sfida tra lagunari e biancocelesti. Le due squadre arrivano in due periodi di forma differenti, ma saranno 90' importantissimi ambo le parti.
La formazione ufficiale del Venezia
VENEZIA: Stankovic; Moreno, Schingtienne, Yeboah, Rendall, Juan Jesus, Hainaut, Sohm, Helgason, Adams, Perez.
A disp.: Montipò, Rrahmani, Fanne, Mohammed, Sagrado, Halhal, Lauberbach, Berardi, Panada, Lisman, Fernandez, Gomes.
All.: Giovanni Stroppa
La formazione ufficiale della Lazio
(4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni
A disp.: Motta, Renzetti, Leite, Doekhi, Pinamonti, Isaksen, Pedraza, Lazzari, Cataldi, Serra, Farcomeni, Gudmundsson.
All. Gattuso