Lazio Primavera, si avvicina il ritorno di Balde: possibile convocazione già contro il Frosinone

Era lo scorso 2 settembre quando la Lazio Primavera vinse la sfida casalinga di campionato contro il Verona Primavera, portando a casa i primi tre punti stagionali, a seguito della partita persa contro l'Atalanta in trasferta: una gara che diede il via a un buon percorso da parte dei biancocelesti che tuttora li vede lottare per i playoff. Una partita in cui, però, uno dei tasselli che più ha contribuito alla promozione dalla Primavera 2 la passata stagione, Mahamadou Balde, finì in infermeria. Per lui lesione al legamento del ginocchio destro e diversi mesi di stop. Al suo posto subentrò Sulejmani, che mise a segno anche il gol del momentaneo vantaggio. Tuttavia, quella dell'attaccante centrale è rimasta una posizione in cui coloro che si sono alternati hanno faticato ad imporsi: oltre al già citato Sulejmani, Sanderra ha infatti lanciato anche D'Agostini prima e Di Gianni dopo. Un tentativo lo si è fatto anche con l'ultimo arrivato Kone.

Balde torna tra i convocati

Tuttavia, presto il mister della Primavera potrà riabbracciare Balde: dopo aver ripreso ad allenarsi con i compagni e aver messo minuti sulle gambe, ora l'attaccante spagnolo è veramente a un passo dal rientro. Il countdown sta terminando: sabato mattina al Fersini arriverà il Frosinone e se ci sarà l'ok Balde potrebbe tornare a disposizione di Sanderra, quantomeno tra i convocati. A questo punto non vi è una fretta particolare di lanciarlo in campo. Non si esclude, tuttavia, che possa rientrare in campo, pur se per pochi minuti.