Bayern Monaco-Lazio, il Presidente Lotito partirà con la squadra

Manca sempre meno alla tanto attesa sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio. La gara, valida per il ritorno degli ottavi del torneo, decreterà le sorti delle due squadre in Europa. La Lazio detiene il vantaggio di un gol dopo la vittoria dell'Olimpico dell'andata, risultato che andrà difeso a tutti i costi nella fortezza tedesca. Per dare la carica giusta e stare vicino alla squadra, sopratutto dopo il caos post Lazio-Milan, il Presidente biancoceleste Claudio Lotito partirà assieme ai giocatori e allo staff per Monaco. Un gesto di vicinanza e unione verso un unico obbiettivo chiamato Champions League.