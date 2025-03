Lazio, si attende il ritorno di Dele-Bashiru: il programma del recupero

Terminata la sosta, la Lazio tornerà a lavorare per perseguire gli obiettivi stagionali. Quest’anno la posta in palio è altissima: da una parte l’obiettivo Champions è raggiungibile attraverso la classifica del nostro campionato: dall’altra, l’obiettivo Champions raggiungibile attraverso l’impensabile e ambiziosa vittoria dell’Europa League.

Baroni attende Dele-Bashiru

Già qualche partita fa si attendeva il ritorno in campo di Dele-Bashiru e non ci si aspettava quello immediato ai box. Il centrocampista era rientrato nel finale all’Olimpico con il Victoria Plzen, ma era risultato subito indisponibile per la successiva partita a Bologna. A tenerlo fermo è la caviglia ancora dolorante. Adesso il nigeriano punta la convocazione con il Torino, come riporta Il Corriere dello Sport. Il tutto è iniziato il 22 febbraio, quando il centrocampista era partito titolare, ma non è riuscito fine neanche un tempo di gioco per una distorsione rimediata a seguito di un contrasto con Zerbin.

Il recupero

Il programma prevede che domattina la squadra riprenda gli allenamenti dopo qualche giorno di riposo, ma per Dele-Bashiru esiste una tabella di marcia specifica che punta il possibile recupero contro il Torino, match fissato a lunedì sera. Il calciatore ha svolto sgambate differenziate nel weekend e ha cercato di sfruttare al massimo la sosta per accorciare i tempi e rispondere presente alla ripartenza. Le riflessioni sul suo conto accompagnando l’avvicinamento al confronto con i granata e il rientro dipenderà dalle sensazioni e dalla resistenza al dolore. I fastidi alla caviglia l’hanno frenato nei cambi di direzione quando ha provato a forzare durante gli allenamenti. Il suo ritorno arricchirebbe la rotazione del centrocampo e sulla tre quarti. Ogni pedina, viste le altre defezioni e le tante partite complicate in programma, diventa fondamentale con gli impegni ravvicinati previsti e considerando che Vecino sarà squalificato con il Torino, Rovella contro il Bodo. L’aiuto delle fasci risulterà cruciale in questa fase finale di stagione.