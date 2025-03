Lazio, Casale potrebbe rimanere a Bologna o tornare a Roma: le condizioni

Si sta concludendo un’altra stagione e una delle squadre più in forma dell’anno è proprio il Bologna di mister Italiano che, fra i calciatori di maggior spicco, vede soprattutto il difensore, ancora formalmente biancoceleste, Nicolò Casale. Il Bologna, d’altronde, ultima squadra affrontata dalla Lazio, è una delle principali rivali dei biancocelesti al posto Champions e potrebbe davvero strappare la qualificazione alla massima competizione europea alle altre nelle ultime giornate di campionato.

La situazione di Casale: Roma o Bologna?

Casale è arrivato alla Lazio durante l’estate 2022 e ha contribuito alla meravigliosa annata del secondo posto di Sarri nella stagione 2022 2023. Non essendosi ripetute le grandi prestazioni a inizio di questa stagione, la società ha deciso di cedere il difensore in prestito al Bologna, squadra che lo sta mettendo nelle condizioni di dimostrare nuovamente tutte le sue qualità. A fine stagione, però, le sorti di Casale dovranno trovare risposta e, come confermato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il centrale diventerà ufficialmente un giocatore del Bologna se i felsinei si qualificheranno per una delle coppe europee nel 2025-2026 (condizione molto probabile data l’ottima forma della squadra). L’obbligo di acquisto ammonterebbe a 6,5 minuti di euro e il contratto che vede legato il giovane alla Lazio scade nel 2029.

Il tweet di Schira