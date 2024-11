Schlein: "Lotito vuole dettare legge nel calcio dal suo scranno del Senato"

Claudio Lotito potrà sicuramente piacere o meno, essere ammirato o no ma un dettaglio è certezza: riesce a far parlare tanti se non tutti di lui. Prima o poi nel tempo per quello che è il suo operato nei vari campi e per come approccia le sue cose finisce sulla bocca di parecchi personaggi. L'ultima notizia arriva da una dichiarazione pesante e a dir poco polemica della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. La giovane politica è stata ospite da Fabio Fazio a Che Tempo che fa dove ha analizzato tanti argomenti che riguardano il nostro Paese finendo anche per citare il tema calcio e le intenzioni, nonchè l'operato, del presidente della Lazio.

Le parole della Schlein su Lotito

L'intervista ad Elly Schlein è stata caratterizzata da molto dissenso per quello che accade nel nostro Paese, toccando come già detto tante questioni, politiche e non. La segretaria ha citato anche Lotito e il suo ruolo politico che va ad influire sulle sorti del calcio italiano. Le sue parole nel dettaglio:

Claudio Lotito vuole dettare legge sulla Federazione gioco del calcio dal suo scranno del Senato.

La carriera politica di Claudio Lotito

Alle elezioni politiche del 2018 viene candidato al Senato della Repubblica, tra le liste di Forza Italia (partito di centro-destra di Silvio Berlusconi) nel collegio plurinominale Campania ma risultando non eletto. Il 4 agosto 2020, a seguito di un ricorso, il seggio assegnato a Vincenzo Carbone è stato assegnato a Lotito, pertanto la giunta delle elezioni del Senato ha deliberato la contestazione del seggio occupato da Carbone. Ci sarebbe dovuta essere una votazione, dovuta al ricorso, che però non è mai stata fissata.Alle elezioni politiche anticipate del 2022 Lotito viene ricandidato al Senato nel collegio uninominale Molise - 01 (Campobasso), sostenuto dalla coalizione di centro-destra in quota Forza Italia, risultando questa volta eletto con il 42,92% dei voti superando i candidati del Movimento 5 Stelle Ottavio Antonio Balducci (24,38%) e del centro-sinistra Rossella Gianfagna (23,52%). Nella XIX legislatura è membro delle commissioni bilancio, della quale viene eletto vicepresidente, e Finanze e tesoro, dove sostituisce il Ministro Anna Maria Bernini; inoltre, dal 21 aprile 2023, è membro della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Successivamente, il 7 settembre 2023, diviene membro della commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, incarico che mantiene solo fino al 13 settembre successivo, quando diviene membro della commissione parlamentare per le questioni regionali. Il 24 marzo 2023 viene nominato da Silvio Berlusconi coordinatore regionale di Forza Italia in Molise.